Лимонов Аксен Лазаревич 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонов Аксен Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Лимонов Лазарь Гарасимов

Мать: Лимонова Марфида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Место жительства
Неизвестно
д. Гребенинская, Россия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Лимонова) Марья Аксеновна

Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Лимонова) Марфа Аксеновна

Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Лимонов Меркурей Аксенович

Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лимонов Софон Аксенович

Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Лимонова) Дарья Аксеновна

Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Смерть
Неизвестно

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