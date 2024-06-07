Лимонов Аксен Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Лимонов Лазарь Гарасимов
Мать: Лимонова Марфида
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гребенинская, Россия
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Лимонова) Марья Аксеновна
Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Лимонова) Марфа Аксеновна
Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Лимонов Меркурей Аксенович
Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Лимонова) Дарья Аксеновна
Мать ребёнка: Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна
Смерть
Неизвестно