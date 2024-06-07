Ческидов Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧескидов Иван Савельевич

Ческидов Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

06.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Ческидов Савелий

Мать: Ческидова Евдокия

Бакланово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ческидов Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Ческидова Прасковья Степановна

Военная служба
Неизвестно
был танкистом и ранен на Украине
Ранение
Неизвестно
пострадавший от радиации при аварии на "Маяке" в Озерске / Снежинске
Работа или профессия
Неизвестно
Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
на гитаре и балалайке играл профессия киномеханик клуб в нижнепеьропавловке
Ранение
1943
Украина
Место жительства
С 1973
Работа или профессия
С 1979 по Неизвестно
охранник на ликеро-водочном рылеева
Работа или профессия
С 1979 по 1981
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
охранник на колбасном заводе (на кпп))
Смерть
06.06.1989
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.