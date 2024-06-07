Ческидов Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти06.06.1989
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Ческидов Савелий
Мать: Ческидова Евдокия
Бакланово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ческидов Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Ческидова Прасковья Степановна
Военная служба
Неизвестно
был танкистом и ранен на Украине
Ранение
Неизвестно
пострадавший от радиации при аварии на "Маяке" в Озерске / Снежинске
Работа или профессия
Неизвестно
Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
на гитаре и балалайке играл профессия киномеханик клуб в нижнепеьропавловке
Ранение
1943
Украина
Место жительства
С 1973
Работа или профессия
С 1979 по Неизвестно
охранник на ликеро-водочном рылеева
Работа или профессия
С 1979 по 1981
охранник на колбасном заводе (на кпп))
Смерть
06.06.1989