Крашенинников Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наумова Анфиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Паня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников ?
Мать ребёнка: Крашенинникова Паня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Паня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Крашенинникова Паня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Крашенинникова Паня
Смерть
Неизвестно