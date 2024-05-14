Кафанова (Баркова) Наталия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафанова (Баркова) Наталия Витальевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.12.1958

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1958

Отец: Барков Виталий Андреевич

Мать: Баркова Антонина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.10.1990

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.11.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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