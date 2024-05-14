Кафанова (Баркова) Наталия Витальевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1958
Бракосочетание
04.10.1990
Муж: не указан
Бракосочетание
03.11.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности