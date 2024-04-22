Лукерья (Гликерия) Степанова
Место рождения
Дата рождения11.05.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
11.05.1812 ст.
Отец: Степан Семенов
Мать: Елена Дмитриева
Запись №51 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Степана Семионова родилась дочь Гликерия.
Крещение
11.05.1812 ст.
Воскресенский собор, г. Руза
Молитвовал Протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были той же вотчины и сельца крестьянин Павел Михайлов и того ж сельца крестьянская Николая Егорова жена Устинья Семионова. О... Показать все
Бракосочетание
22.10.1828 ст.
Муж: Василий Иванов
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
10.07.1830 ст.
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно