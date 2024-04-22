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Лукерья (Гликерия) Степанова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.05.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1812 ст.

Отец: Степан Семенов

Мать: Елена Дмитриева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №51 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Степана Семионова родилась дочь Гликерия.
Крещение
11.05.1812 ст.
Воскресенский собор, г. Руза
Молитвовал Протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были той же вотчины и сельца крестьянин Павел Михайлов и того ж сельца крестьянская Николая Егорова жена Устинья Семионова. О... Показать все
Бракосочетание
22.10.1828 ст.

Муж: Василий Иванов

Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
10.07.1830 ст.

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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