Никитин Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения03.02.1916
Дата смерти30.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936 по 1999
Смерть
30.01.1999