Никитин Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Борис Павлович

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Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

03.02.1916

Дата смерти

30.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
С 1936 по 1999
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.01.1999
Москва, город федерального значения Москва
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