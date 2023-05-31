Боброва Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Боброва Анна

Автор
АБ
Бревнов А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Бревнова (Боброва) Юлия Ивановна07.11.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Бревнова (Боброва) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Верхораменье, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
28.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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