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Василий Исаич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.01.1753

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1753

Отец: Исай Силич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1785

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1789

Сын: Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1791

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1795

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Федос Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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