Василий Исаич
Место рождения
Дата рождения01.01.1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1753
Отец: Исай Силич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1785
Рождение ребёнка
12.01.1789
Сын: Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
28.02.1791
Рождение ребёнка
24.07.1795
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федос Васильевич
Мать ребёнка: не указана