Кириллова (Потяркина) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1942
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Лысенко Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Лученко Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1971
Сын: Кириллов Леонид Александрович
Отец ребёнка: не указан
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно