Кириллова (Потяркина) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Потяркина) Зинаида Петровна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1942

Отец: Потяркин Пётр Андреевич

Мать: Потяркина Валентина Михайловна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Лысенко Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Лученко Дмитрий Степанович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Кириллов Леонид Александрович

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Александр Николаевич

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