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Стукалов Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1973

Отец: Стукалов Виктор Петрович

Мать: Стукалова Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1998

Дочь: Пахомова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукичёва Эльмира Рашитовна

Рождение ребёнка
15.12.2010

Дочь: Стукалова Яна Дмитриевна

Мать ребёнка: Курамшина Светлана Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукичёва Эльмира Рашитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курамшина Светлана Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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