Стукалов Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1973
Рождение ребёнка
04.01.1998
Дочь: Пахомова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Лукичёва Эльмира Рашитовна
Рождение ребёнка
15.12.2010
Дочь: Стукалова Яна Дмитриевна
Мать ребёнка: Курамшина Светлана Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана