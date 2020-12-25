Кузнецова (Поросенкова) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Поросенкова) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1953

Дата смерти

25.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1975

Сын: Кузнецов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич

Смерть
25.12.2020
Ленинское, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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