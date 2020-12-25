Кузнецова (Поросенкова) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1953
Дата смерти25.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1975
Сын: Кузнецов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич
Смерть
25.12.2020
Ленинское, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область