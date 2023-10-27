Диана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

2014 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1988

Отец: не указан

Мать: Марина

Рождение ребёнка
10.02.2014

Дочь: Алиса

Отец ребёнка: не указан

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