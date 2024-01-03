Домна Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: (Печникова) Васса Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1879
Сын: Печников Платон Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
19.06.1882
Сын: Печников Иоанн Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1883
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: (Печникова) Вера Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: (Хришова (Печникова)) Наталья Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Печников Иоанн Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Печникова) Домна Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: (Печникова) Наталья Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Смерть
Неизвестно