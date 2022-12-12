Стебин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стебин Иван Сергеевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

После 1993

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1993

Отец: Стебин Сергей Анатольевич

Мать: Стебина Ирина Викторовна

Место жительства
После 1993
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