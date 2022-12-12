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Стебин Иван Сергеевич
Стебин Иван Сергеевич
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
После 1993
Пол
Мужской
Отец
Стебин Сергей Анатольевич
1978 г.р.
Мать
Стебина Ирина Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1993
Отец:
Стебин Сергей Анатольевич
Мать:
Стебина Ирина Викторовна
Шахтёрск
Место жительства
После 1993
Шахтёрск
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