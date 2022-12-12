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Одинец Сава Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Савова

Мать ребёнка: Одинец Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Одинец Амельян Савов

Мать ребёнка: Одинец Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Февронья Савова

Мать ребёнка: Одинец Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Одинец Михаил Савов

Мать ребёнка: Одинец Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Одинец Деметий (Демьян) Савов

Мать ребёнка: Одинец Варвара Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Варвара Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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