Кауфман Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауфман Константин Петрович

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Место рождения

г. Демблин, Польша

Дата рождения

03.03.1818

Дата смерти

16.05.1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Демблин, Польша
Место жительства
С 1818
г. Демблин, Польша
Смерть
16.05.1882
г. Ташкент, Туркестанское генерал-губернаторство
Место жительства
По 1882
г. Ташкент, Туркестанское генерал-губернаторство
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