Кауфман Константин Петрович
Место рожденияг. Демблин, Польша
Дата рождения03.03.1818
Дата смерти16.05.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Демблин, Польша
Место жительства
С 1818
г. Демблин, Польша
Смерть
16.05.1882
г. Ташкент, Туркестанское генерал-губернаторство
Место жительства
По 1882
г. Ташкент, Туркестанское генерал-губернаторство