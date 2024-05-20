Лукьянюк Светлана Анатольевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянюк Светлана Анатольевна

Лукьянюк Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушевич Максим Степанович

Рождение ребёнка
2010

Сын: Якушевич Борис Максимович

Отец ребёнка: Якушевич Максим Степанович

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Якушевич Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Якушевич Максим Степанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.