Лукьянюк Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2010
Сын: Якушевич Борис Максимович
Отец ребёнка: Якушевич Максим Степанович
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Якушевич Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Якушевич Максим Степанович