Петров Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Яков

Петров Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Ольга

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.06.1908

Сын: Петров Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
05.07.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.