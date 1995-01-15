(Ворович) Хая Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ворович) Хая Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Perelman Moisei

Мать: Lea Borisovna

Смерть
15.01.1995
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