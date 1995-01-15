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(Ворович) Хая Моисеевна
(Ворович) Хая Моисеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
15.01.1995
Пол
Женский
Отец
Perelman Moisei
Мать
(Vorovich) Lea Borisovna
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Perelman Moisei
Мать:
Lea Borisovna
Смерть
15.01.1995
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