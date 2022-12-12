Басин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасин Евгений Николаевич

Басин Евгений Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close