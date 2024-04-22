Филатова (Каткова) Наталья
Место рождения
Дата рождения19.03.1954
Дата смерти16.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1954
Отец: Катков Михаил Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.1991
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Россия, Самарская обл., г. Самара (быв. Куйбышев), кладбище Сорокины Хутора