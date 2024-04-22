Филатова (Каткова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Каткова) Наталья

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Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

19.03.1954

Дата смерти

16.03.1991

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1954

Отец: Катков Михаил Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.1991
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Россия, Самарская обл., г. Самара (быв. Куйбышев), кладбище Сорокины Хутора
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