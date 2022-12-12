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Калачев Сергей Викторович

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Место рождения

Чапаево, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1972

Отец: Калачев Виктор Анатольевич

Мать: Калачева Нина Михайловна

Чапаево, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.01.1994

Жена: Калачева Людмила Александровна

Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1995

Дочь: Калачева Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Калачева Людмила Александровна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2005

Дочь: Калачева Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Калачева Людмила Александровна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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