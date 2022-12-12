Калачев Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения13.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1972
Бракосочетание
14.01.1994
Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1995
Дочь: Калачева Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Калачева Людмила Александровна
Рождение ребёнка
27.01.2005
Дочь: Калачева Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Калачева Людмила Александровна