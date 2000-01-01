Афросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Арина

Смерть
Неизвестно
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