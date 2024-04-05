Zyśk (Pieńkos) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1767
Муж: не указан
Бракосочетание
1767
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.06.1775
Сын: Zyśk Antoni
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1779
Сын: Zyśk Andrzej
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно