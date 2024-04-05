Zyśk (Pieńkos) Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zyśk (Pieńkos) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1775 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1767

Муж: не указан

Бракосочетание
1767

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.06.1775

Сын: Zyśk Antoni

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1779

Сын: Zyśk Andrzej

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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