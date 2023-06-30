Тоиров Ибрагим Олимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1983
Дата смерти30.06.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.2013
Дочь: Тоирова Нигина Ибрагимовна
Мать ребёнка: Тоирова Лилия Салаватовна
Рождение ребёнка
28.07.2017
Дочь: Тоирова Эмилия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Тоирова Лилия Салаватовна
Рождение ребёнка
?.11.2021
Дочь: Тоирова Айлин Ибрагимовна
Мать ребёнка: Тоирова Лилия Салаватовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2023