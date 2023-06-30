Тоиров Ибрагим Олимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоиров Ибрагим Олимович

Тоиров Ибрагим Олимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1983

Дата смерти

30.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2013

Дочь: Тоирова Нигина Ибрагимовна

Мать ребёнка: Тоирова Лилия Салаватовна

Рождение ребёнка
28.07.2017

Дочь: Тоирова Эмилия Ибрагимовна

Мать ребёнка: Тоирова Лилия Салаватовна

Рождение ребёнка
?.11.2021

Дочь: Тоирова Айлин Ибрагимовна

Мать ребёнка: Тоирова Лилия Салаватовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоирова Лилия Салаватовна

Смерть
30.06.2023
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