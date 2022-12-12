Василенко Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Василенко Алексей Олегович

Отец ребёнка: Василенко Олег Алексеевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1971

Дочь: Василенко Инна Олеговна

Отец ребёнка: Василенко Олег Алексеевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Олег Алексеевич

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