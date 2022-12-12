Василенко Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Василенко Алексей Олегович
Отец ребёнка: Василенко Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1971
Дочь: Василенко Инна Олеговна
Отец ребёнка: Василенко Олег Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно