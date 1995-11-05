Кожан (Затворняя) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1938
Дата смерти05.11.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938
Рождение ребёнка
13.03.1959
Дочь: Якушкина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1960
Дочь: Ляхова Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1970
Дочь: Алексеенко Галина Ильинична
Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1995