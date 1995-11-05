Кожан (Затворняя) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожан (Затворняя) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1938

Дата смерти

05.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: Затворный Николай Борисович

Мать: Затворняя Анна Федоровна

Рождение ребёнка
13.03.1959

Дочь: Якушкина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1960

Дочь: Ляхова Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1970

Дочь: Алексеенко Галина Ильинична

Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко Павел Ильич

Отец ребёнка: Алексеенко Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Илья Михайлович

Смерть
05.11.1995
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