Елаткин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1902
Сын: Елаткин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1905
Дочь: Сильнова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Елаткин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елаткина Ефросинья
Смерть
Неизвестно