Елаткин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлаткин Николай Григорьевич

Елаткин Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1902

Сын: Елаткин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1905

Дочь: Сильнова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Елаткин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елаткин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Елаткина Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close