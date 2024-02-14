Ярославцев Александр Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Александр Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1954

Отец: Ярославцев Лука

Мать: Ярославцева Анна

Рождение ребёнка
27.08.1980

Сын: Ярославцев Денис Александрович

Мать ребёнка: Ярославцева Алефтина Федеровна

Рождение ребёнка
29.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева Алефтина Федеровна

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