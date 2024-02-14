Ярославцев Александр Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1954
Отец: Ярославцев Лука
Мать: Ярославцева Анна
Рождение ребёнка
27.08.1980
Сын: Ярославцев Денис Александрович
Мать ребёнка: Ярославцева Алефтина Федеровна
Рождение ребёнка
29.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославцева Алефтина Федеровна