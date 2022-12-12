Горяинова (Чайкина) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горяинов Владимир Александрович
Песчанокопское, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область