Горяинова (Чайкина) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Чайкина) Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горяинов Владимир Александрович

Песчанокопское, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
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