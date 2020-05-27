Минченко (Беляева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченко (Беляева) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1929

Дата смерти

27.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929

Отец: Беляев Григорий Андреевич

Мать: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
27.04.1964

Сын: Минченко Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Минченко Анатолий Петрович

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченко Владислав Анатольевич

Отец ребёнка: Минченко Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченко Анатолий Петрович

Смерть
27.05.2020
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