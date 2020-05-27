Минченко (Беляева) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1929
Дата смерти27.05.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929
Отец: Беляев Григорий Андреевич
Мать: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
27.04.1964
Сын: Минченко Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Минченко Анатолий Петрович
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченко Владислав Анатольевич
Отец ребёнка: Минченко Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2020