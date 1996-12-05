Павлина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1908

Сын: Бойченко Григорий Еремеевич

Отец ребёнка: Бойченко Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойченко Еремей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойченко Андрей Еремеевич

Отец ребёнка: Бойченко Еремей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойченко Неизвестно Еремеевич

Отец ребёнка: Бойченко Еремей

Смерть
1959
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