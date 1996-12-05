Павлина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1908
Сын: Бойченко Григорий Еремеевич
Отец ребёнка: Бойченко Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойченко Еремей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойченко Андрей Еремеевич
Отец ребёнка: Бойченко Еремей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойченко Неизвестно Еремеевич
Отец ребёнка: Бойченко Еремей
Смерть
1959