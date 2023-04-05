Потемкина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1825

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1825

Отец: Потемкин Александр Иванович

Мать: Потемкина Анна Михайловна

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