Косенков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.?.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.?

Отец: Генрих Корней

Мать: Косенкова Анастасия

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