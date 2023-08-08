Гололобова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Милания Ивановна

Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гололобов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гололобов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гололобов Ефан Иванович

Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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