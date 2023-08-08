Гололобова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Милания Ивановна
Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гололобов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Гололобов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно