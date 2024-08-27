Елистратова Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Елистратов Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Елистратов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно