Елистратова Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Елистратов Яков Иванович

Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Елистратов Петр Иванович

Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Елистратов Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Елистратов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Елистратов Иван Семенович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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