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Зайцев Анатолий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1955

Дочь: Семенова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Зайцева Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1962

Сын: Зайцев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1968

Дочь: Кутузова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Зайцева Алевтина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Алевтина Александровна

Смерть
Неизвестно
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