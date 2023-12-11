Зайцев Анатолий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1955
Дочь: Семенова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Зайцева Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1962
Сын: Зайцев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Зайцева Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1968
Дочь: Кутузова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Зайцева Алевтина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно