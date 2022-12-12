Соловьёв Гаврила Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Гаврила Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Соловьёв Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Соловьёва Анна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Анна

Смерть
Неизвестно
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