Соловьёв Гаврила Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Соловьёв Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Сын: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Соловьёва Анна
Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Анна
Смерть
Неизвестно