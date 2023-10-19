Лисенко Андрей Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисенко Андрей Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1868

Дата смерти

26.11.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.11.1925
Похороны
Неизвестно
Русское кладбище в Херцег-Нови, Черногория
Русское кладбище в Херцег-Нови, Черногория
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