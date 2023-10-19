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Лисенко Андрей Кононович
Лисенко Андрей Кононович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1868
Дата смерти
26.11.1925
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.11.1925
Похороны
Неизвестно
Русское кладбище в Херцег-Нови, Черногория
Русское кладбище в Херцег-Нови, Черногория
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