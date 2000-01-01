Чередова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чередов Изот Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Чередов Александр Иванович
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно