Абыхәба N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбыхәба N.

Абыхәба N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аҳәба Тышә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аҳәба Тышә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аҳәба Тышә

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аҳәба Тышә

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аҳәба Тышә

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аҳәба Тышә

Смерть
Неизвестно

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