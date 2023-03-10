(Серова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1984
Рождение ребёнка
?.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Придьма Владимир
Рождение ребёнка
03.?.?
Сын: Гридчин Александр
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Придьма Иван Владимирович
Отец ребёнка: Придьма Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Придьма Владимир