(Серова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Серова) Ирина Ивановна

(Серова) Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1984

Отец: Серов Иван Александрович

Мать: Серова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
?.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Придьма Владимир

Рождение ребёнка
03.?.?

Сын: Гридчин Александр

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Придьма Иван Владимирович

Отец ребёнка: Придьма Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Придьма Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close