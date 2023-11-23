Сонохотский Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Мария Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь в селе Воскресенском на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Воскресенский (Сонохотский) Алексей Васильев
Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сонохотский Степан Васильев
Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
26.03.1818
Дочь: Ярославская (Сонохотская) Александра Васильева
Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Торопова (Сонохотская) Фелицата Васильева
Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зотиков (Сонохотский) Иван Васильев
Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова
Рождение ребёнка
02.04.1827
Дочь: Невская (Сонохотская) Глафира Васильева
Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова
Смерть
Неизвестно