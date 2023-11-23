Сонохотский Василий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСонохотский Василий Григорьев

Сонохотский Василий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Мария Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь в селе Воскресенском на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Воскресенский (Сонохотский) Алексей Васильев

Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сонохотский Степан Васильев

Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
26.03.1818

Дочь: Ярославская (Сонохотская) Александра Васильева

Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Торопова (Сонохотская) Фелицата Васильева

Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зотиков (Сонохотский) Иван Васильев

Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Рождение ребёнка
02.04.1827

Дочь: Невская (Сонохотская) Глафира Васильева

Мать ребёнка: (Сонохотская) Мария Поликарпова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.