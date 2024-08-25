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Осикин Гавриил Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Осикин Марк

Мать: Осикина Ксения

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги» Фронтовой приказ №: 70/н От: 25.03.1944 Издан: ВС 13 А 1 Украинского фронта Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 686044 Единица хранения: 4342 № записи 21917141
Смерть
Неизвестно

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