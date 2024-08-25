Осикин Гавриил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Осикин Марк
Мать: Осикина Ксения
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги» Фронтовой приказ №: 70/н От: 25.03.1944 Издан: ВС 13 А 1 Украинского фронта Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 686044 Единица хранения: 4342 № записи 21917141
Смерть
Неизвестно