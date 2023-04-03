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(Лобанова) Людмила Иванова
(Лобанова) Людмила Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Лобанов Иван Павлович
Мать
Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Лобанов Иван Павлович
Мать:
Лобанова Прасковья Никитична
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