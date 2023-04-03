(Лобанова) Людмила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лобанова) Людмила Иванова

(Лобанова) Людмила Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Лобанов Иван Павлович

Мать: Лобанова Прасковья Никитична

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close