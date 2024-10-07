Мария Астафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Астафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Антонович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Евдоким Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Антонович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Павел Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Антонович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Куприян Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Антонович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Варфоломей Антонович

Смерть
Неизвестно

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