Мария Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломей Антонович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Варфоломей Антонович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Павел Варфоломеевич
Отец ребёнка: Варфоломей Антонович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Варфоломей Антонович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломей Антонович
Смерть
Неизвестно