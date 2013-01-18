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Дик Леонид Германович

Место рождения

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

07.08.1954

Дата смерти

18.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954

Отец: Дик Герман Петрович

Мать: Иванова (Ахминеева) Анна Михайловна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
18.01.2013
Омск, город Омск, Омская область

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