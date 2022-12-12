Жомкова (Семерикова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Семериков Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Фальшино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Жених: Вепревской волости деревни Фальшина крестьянский сын Михаил Павлов Жомнов, 24 года. Невеста: Борисовской волости, деревни Острецова крестьянская девица Клавдия Васильева Семерикова, 23 года. По... Показать все
Смерть
Неизвестно