Жомкова (Семерикова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жомкова (Семерикова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Семериков Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Муж: Жомков Михаил Павлович

Фальшино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Жених: Вепревской волости деревни Фальшина крестьянский сын Михаил Павлов Жомнов, 24 года. Невеста: Борисовской волости, деревни Острецова крестьянская девица Клавдия Васильева Семерикова, 23 года. По... Показать все
Смерть
Неизвестно
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