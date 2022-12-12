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Чередов Егор Ермолаевич

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Место рождения

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Чередов Ермолай Иванов

Мать: Чередова Евдокия Исакова

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Чередов Фёдор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Чередов Павел Егорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анастасия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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