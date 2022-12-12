Чередов Егор Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Чередов Ермолай Иванов
Мать: Чередова Евдокия Исакова
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно