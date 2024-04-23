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Прасковья Григорьевна

Место рождения

Вязовка сельцо

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Яков Ефимович

Рождение ребёнка
17.01.1877

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1881

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Рождение ребёнка
02.06.1883

Дочь: Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Сын: Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1898

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1900

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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