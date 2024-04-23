Прасковья Григорьевна
Место рожденияВязовка сельцо
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1876
Муж: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
17.01.1877
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
05.03.1881
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
02.06.1883
Дочь: Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Семён Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
26.07.1887
Сын: Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
05.01.1893
Сын: Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
25.06.1898
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
29.01.1900
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович